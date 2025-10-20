هشام جمال يشعل السوشيال ميديا بأغنية لزوجته ليلى أحمد زاهر في "صاحبة السعادة".. لحظة رومانسية تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



خطف النجم هشام جمال الأضواء وتصدر مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره المميز في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة DMC، حيث قدّم لحظة استثنائية وصفت بأنها من أكثر المشاهد رومانسية في تاريخ البرنامج.

ظهر هشام جمال خلال الحلقة وهو يغني لزوجته الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر أغنية فساتنك الأبيض، في مشهد مؤثر تفاعل معه الجمهور داخل الاستوديو وخارجه، بعدما أمسك بيدها وتمايل معها على أنغام الموسيقى وسط أجواء من البهجة والحب، بينما وقفت إسعاد يونس تصفق لهما بانبهار وابتسامة عريضة.

ولم يكتفِ هشام جمال بالأداء الغنائي المميز فحسب، بل كشف عن تفاصيل من حياته الخاصة لأول مرة، موضحًا أن هدفه من الأغنية وحفل الزفاف كان إسعاد زوجته بكل التفاصيل، قائلاً إن الحفل كان بسيطًا لكنه مليء بالمشاعر الصادقة، وأنه حرص على أن يكون على طبيعته هو وليلى، ويعكس شخصيتهما الحقيقية بعيدًا عن التكلف والمظاهر.

وقال جمال: "كنت عايز أعملها فرح تحبه وتتبسط بيه، ولما لقيت المكان اللي كانت عايزاه مقفول حاولت أعمل حاجة شبهه، والحمد لله النتيجة كانت أجمل مما تخيلت".

تلك اللقطة لم تمر مرور الكرام، إذ انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الجمهور بكثافة، معبرين عن إعجابهم بالرومانسية والصدق في تصرف هشام جمال، حيث تصدّر اسمه قوائم الترند، وانهالت عليه التعليقات التي أشادت بذوقه ورقته، واصفين إياه بـ"الزوج المثالي" و"الوجه الجميل للرومانسية في الوسط الفني".

ويعد هشام جمال واحدًا من أكثر الفنانين الشباب تميزًا في السنوات الأخيرة، سواء في الغناء أو الإنتاج أو التمثيل، إذ استطاع أن يكوّن لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل موهبته المتعددة وحضوره الراقي، ليؤكد مجددًا من خلال هذه الحلقة أنه لا يجيد فقط الإبداع في الفن، بل في التعبير عن الحب أيضًا.