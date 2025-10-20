محمود فارس ينجو من إصابة خطيرة أثناء تصوير مشهد مطاردة.. ونقله للعناية المركزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرض الفنان محمود فارس لحادث خطير أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسله الجديد، بعدما فقد توازنه خلال مشهد مطاردة حافل بالحركة، ليسقط بقوة على الأرض ويصاب بشرخ في الضلع الأيمن وعدة كدمات متفرقة في أنحاء جسده.

نُقل فارس على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يتم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته عن قرب، بعدما شعر بآلام شديدة وصعوبة في التنفس نتيجة قوة السقوط.

ويُعرف محمود فارس بجرأته في أداء مشاهده بنفسه دون اللجوء إلى دوبلير، سعيًا لتقديم أداء واقعي ومقنع للجمهور، لكن هذه المرة كاد الإصرار على التمثيل الحقيقي أن يكلّفه ثمنًا غاليًا.

وكان فارس قد حقق نجاحًا لافتًا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في "المداح 5" إلى جانب الفنان حمادة هلال، و"فهد البطل"مع النجم أحمد العوضي، حيث نال إشادة واسعة على أدائه المتنوع والمتميز.

من جانبه، قرر فريق العمل إيقاف تصوير مشاهده مؤقتًا إلى حين استقرار حالته الصحية وعودته لاستكمال العمل بعد رحلة علاج قصيرة يتوقع أن يتعافى منها قريبًا.