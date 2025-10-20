أمير عيد يتصدر تريند جوجل بعد حديثه المؤثر عن والدته الراحلة: "كانت تصلي رغم أنها لا تتذكرني"

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر الفنان أمير عيد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع مؤثر له كشف فيه تفاصيل صادمة عن الأيام الأخيرة في حياة والدته التي رحلت مؤخرًا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر.

أمير عيد تحدث بصدق ووجع عن معاناته مع مرض والدته، موضحًا أن أكثر ما أثر فيه هو أنها لم تعد تتذكر اسمه، لكنها رغم ذلك كانت تحافظ على صلاتها، وكأن الروح تظل متمسكة بما تحب حتى حين تغيب الذاكرة.

وقال عيد في حديثه إن المرض بدأ بشكل مفاجئ في يوم زفافه، حين لاحظ تغيرًا غريبًا في تصرفاتها، لكنه لم يتوقع أن يكون الأمر بداية رحلة قاسية مع الزهايمر. وبعد فترة من عودته من السفر، اكتشف أن حالتها تدهورت بسرعة كبيرة، لتبدأ مرحلة مؤلمة من التشخيص والعلاج.

الفنان الشاب لم يُخفِ مشاعر الذنب التي لازمته طوال تلك الفترة، مؤكدًا أنه كان يشعر بالعجز كلما تركها وذهب إلى عمله، مشيرًا إلى أنه حاول طوال الوقت أن يعوضها عما مرت به في حياتها، لكن المرض كان أقوى من أي محاولة.

كلمات أمير عيد الصادقة لامست قلوب متابعيه الذين تفاعلوا بقوة عبر مواقع التواصل، معبرين عن تعاطفهم معه ودعواتهم لوالدته بالرحمة، وللفنان بالصبر على فقدانها، لتصبح قصته حديث الجمهور وتضعه في صدارة تريند جوجل.

