مايا دياب تُشعل أجواء الجونة برسالة حب لمصر وتخطف الأنظار بإطلالة لافتة

خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر، حرصت النجمة اللبنانية مايا دياب على مشاركة جمهورها لحظات مفعمة بالطاقة والحب، حيث نشرت مجموعة من الصور التي عكست مدى سعادتها بتواجدها في أرض الكنانة، موجهة رسالة مؤثرة كتبت فيها: يامصر إديني فرح كمان، هديكي حب كمان، في عبارةٍ لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيها الذين أشادوا بعفويتها وصدق مشاعرها.

مايا دياب التي تُعرف بعلاقتها القوية مع الجمهور المصري، ظهرت بكامل أناقتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وخطفت الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالة جمعت بين الجرأة والرقي،وقد بدت في غاية الحماس وهي تتحدث عن حبها العميق لمصر، مؤكدة أنها تعتبرها وطنها الثاني، بل أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن حضورها للمهرجان ليس مجرد مشاركة فنية، بل تعبير صادق عن تقديرها للشعب المصري وكرم استقباله الدائم لها.

وأكدت مايا أن مهرجان الجونة يمثل حالة فنية وإنسانية مختلفة، مشيدة بالتنظيم الدقيق والأجواء العالمية التي تميزه، معتبرة أن مصر تظل رائدة في الفن والثقافة وتستحق كل الإعجاب لما تمنحه من دفء واحتواء لكل من يزورها.

واختتمت مايا حديثها برسالة محبة قالت فيها إنها ستظل تزور مصر كلما سنحت الفرصة، لأنها تشعر فيها بطاقة إيجابية لا تجدها في أي مكان آخر، مضيفة بابتسامتها الشهيرة: مصر بلد الفرح، وأنا كل مرة باجي بحس إن قلبي بيتفتح من تاني.