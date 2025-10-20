بوسي والعسيلي يشعلان أجواء فيلم "السادة الأفاضل" بأغنية جديدة.. وموعد عرضه يقترب

القاهرة - محمد ابراهيم -



تستعد صالات السينما المصرية لاستقبال أحد أبرز الأعمال المنتظرة هذا الموسم، فيلم "السادة الأفاضل"، الذي يشهد تعاونًا فنيًا مميزًا يجمع نخبة كبيرة من نجوم الدراما والسينما المصرية.

وكشفت الشركة المنتجة عن مفاجأة موسيقية ضمن حملة الترويج للفيلم، حيث من المقرر طرح أغنية جديدة بعنوان "كلكوا فلة" بصوت النجمين بوسي ومحمود العسيلي خلال الأيام المقبلة، لتكون بمثابة مقدمة إيقاعية مشوقة لأحداث الفيلم.

ويُعرض "السادة الأفاضل" في دور العرض داخل مصر يوم 22 أكتوبر، على أن ينطلق في دور العرض العربية يوم 30 من الشهر نفسه، في خطوة تُبشر بانتشار واسع للفيلم في المنطقة.

أحداث فيلم السادة الأفاضل

وتدور قصة العمل في قرية مصرية حول عائلة أبو الفضل التي تتعرض لهزة قوية بعد وفاة الأب جلال، لتنكشف وراء هذا الرحيل أسرار غامضة حول ماضيه، إذ يتضح أنه كان متورطًا في تجارة الآثار ويخفي شبكة من الديون والعلاقات المعقدة التي تضع أبناءه في مواجهة مصير صعب وصراعات لا تنتهي.

أبطال فيلم السادة الأفاضل

الفيلم يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، انتصار، علي صبحي، دنيا ماهر، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، وحنان سليمان.

أما التأليف فهو لـ مصطفى صقر، محمد عز الدين، وعبد الرحمن جاويش، ومن إخراج كريم الشناوي، وإنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، وبداية فيلمز.