ليلى زاهر تكشف أسرار دموع الفرح.. وهشام جمال يعترف بفشله أمام عروس "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم -



حلّ الثنائي هشام جمال وليلى زاهر ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة DMC، في حلقة مميزة كشفت الكثير من كواليس حفل زفافهما الذي تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.

وخلال اللقاء، تحدّث هشام جمال بعفويته المعتادة عن لحظات الزفاف قائلًا: "حاولت أخلّي ليلى تركز في الأغنية اللي كنا بنغنيها سوا عشان متعيطش، بس فشلت تمامًا، وكل اللي اتفقنا عليه في البروفات راح في الهوا"، مؤكدًا أن مشاعر الفرح غلبت عليهما في تلك الليلة المميزة.

وتطرّق هشام أيضًا إلى سبب تأجيل خطوبتهما في وقت سابق، موضحًا أنهما كانا على وشك الاحتفال بالخطوبة، لكن وفاة أربعة من المنتجين المقربين قبل الموعد بـ48 ساعة جعلته يقرر تأجيل الحدث احترامًا للموقف الإنساني، قائلًا: "حسام كان أخويا وشريكي، والمواقف دي بتكشف أصل الناس، وليلى وافقت فورًا على التأجيل."

أما ليلى زاهر، فكشفت عن المفاجأة التي لم تكن تعلم بها في حفل الزفاف، وهي أغنية "فستانك الأبيض" التي أهداهما بها النجم حسين الجسمي، وقالت إنها لم تستطع تمالك دموعها عندما سمعتها للمرة الأولى وسط أجواء مليئة بالمشاعر.

وعن أعمالها الأخيرة، أشارت ليلى إلى مشاركتها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من خلال حكاية هند التي نالت إعجاب الجمهور، بمشاركة مجموعة من النجوم منهم حازم إيهاب وياسمين رحمي وحنان سليمان.

ويُذكر أن هشام جمال وليلى زاهر قد سبق أن اجتمعا فنيًا في مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذي حقق نجاحًا واسعًا عند عرضه، وترك بصمة مميزة في الدراما الكوميدية الحديثة.