حسام حسني يتحدث عن سبب غيابه بالغناء في السنوات الماضية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حسام حسني سبب غيابه خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أنه قرر استكمال الدراسات العليا والحصول على الماجستير والدكتوراة بعد تأجيل الدراسات العليا في الموسيقى لسنوات عدة.

وأوضح حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنه حصل على بكالوريوس التربية الموسيقية وحصل على الماجستير وكانت رسالته عن تأثير «الفرانكو آرب» على الأغاني المصرية وحصل على الدكتوراة وكان موضوع رسالته عن الظواهر الغنائية الجديدة ونال شهادة الدكتوراة في فلسفة الموسيقي من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

وتابع حسام حسني خلال حديثه أن الدكتوارة التي حصل عليها تكملة للدراسات التعليمية، ولكن عندما يكون مطرب هو ملك للجمهور فكل منهما تكملة للأخر، مردفاً أن سر نجاح أغنية كل البنات بتحبك وهي وليدة الصدقة فبعد نجاح أغنية لولاشي الشاعر عنتر هلال يقول له "كل البنات بتحبك كل البنات بموت فيك.. أنت بقيت مشهور".. وأخذنا تلك الكلمات وجعلنا منها أغنية.

وأختتم حسام حسني، ان الذكاء الاصطناعي ليس ارادة الفنان، فعلى سبيل المثال لو أخذنا صوت عبد الحليم حافظ وأجعله أغني كل البنات بتحبك، فهل لو كان موجود سوف يغني تلك الأغنية أو سيغنيها بتلك الطريقة، فهو تزوير للواقع ومحاكاة للطبيعة ولكن لا يمكن أن يُعتمد عليه.



