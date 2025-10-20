نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماس رحيم تخطف الأنظار بأغنيتها الجديدة "ضيعتني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة الصاعدة ماس رحيم الأنظار بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ضيعتني "، والتي حصدت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من إطلاقها، بعدما عبّرت من خلالها عن قوة شخصية الفتاة وقدرتها على المواجهة دون خجل أو تردد.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع كريم أسامة، وجاءت لتُبرز لونًا غنائيًا جديدًا يجمع بين الإحساس العصري والكلمة الجريئة التي تحمل رسالة دعم وتمكين للفتيات، حيث تقول ريماس في أحد مقاطعها: "مش عيب أقول إني اتخدعت"، في جملة لاقت صدى قويًا بين المتابعين الذين أشادوا بصدق الأداء وقوة المعنى.

وظهرت ماس رحيم بالأغنية بإطلالة مميزة جمعت بين العفوية والثقة، حيث ارتدت نظارة شمسية كبيرة وحجابًا عصريًا على طريقتها الخاصة، لتُكمل صورة الفتاة القوية التي تتحدث باسم جيلها، وتعبر عن مشاعر كثيرة تعيشها الفتيات في واقع مليء بالتحديات.

الأغنية تُعد بمثابة انطلاقة فنية قوية لريماس رحيم، التي تسير على خُطى والدها الفنان محمد رحيم، لكنها تقدم نفسها بشكل مستقل وبصوت مختلف يحمل مزيجًا من الرقة والتمرد، مما جعل الجمهور يصفها بأنها "صوت جديد بملامح جريئة".