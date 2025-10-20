نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسني يروي تفاصيل بدايته الفنية مع محمد محيي وعمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المطرب حسام حسني، أن النجاح رزق كبير من عند الله عز وجل وحده، فالشخص لا يقصد النجاح بل يأتيه من الله، وأغنية كل البنات بتحبك لم يكن نتاج لشخصي بل هناك أشخاص كثيرون وراء ذلك النجاح مثل مهندس الصوت والإخراج.

تصريحات حسام حسني



وتابع حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنه دخل الغناء عن طريق الصدقة، مؤكدًا أن الأمر جاء بالصدفة البحتة، إذ لم يكن يخطط أن يصبح مطربًا في الأساس: "قصة إني أبقى مغني جت صدفة والمفروض كنت مشروع ملحن وموزع موسيقي، وأغنية لولاشي كانت المفروض لمحمد محيي، لكنه قال مش شكلي، فإديتها للراحل عزت أبو عوف وفرقته ولم يحالفني الحظ، ولما حبوا يسمعوا المنتج لازم يبقى بصوت الملحن، وكنت أنا الملحن فوقتها خلاني أنا اللي أغنيها".

وأشار حسام حسني، إلى أن الصدفة وراء دخوله للغناء أفادته وجعلته يقف أمام الكاميرا فأنا كنت ملحن وموزع ولكنني لم أقف أمام الكاميرا وعملت مع الكثيرون مثل محمد محيي وعمرو دياب وسيمون ومحمد فؤاد وهاني.