محمد صبحي يكتب: لا أخجل من عمري وأعتز بكل لحظة فيه

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمد صبحي إنه لا يشعر بالخجل من تقدمه في العمر، مؤكدًا أنه يعتز بكل مرحلة من حياته وما تحملة من تجارب. وأضاف صبحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يحترم كل تجعيدة في وجهه، معربًا عن اعتزازه بتغير ملامحه مع تقدم العمر.

وكان محمد صبحي قد صرح في لقء تلفزيوني سابق له أن الهدف من مسلسله "سنبل بعد المليون" كان تشجيع الشباب على استصلاح الأراضي الصحراوية وبناء مشروعات عملاقة فيها، مشيرًا إلى أن المسلسل كان له أثر كبير في تعمير الصحراء.

وأكد صبحي أن هذه الأعمال الهادفة هي التي تبقى في ذاكرة الجمهور وتؤثر في المجتمع، متمنيًا أن يلهم نجاحه الشباب في تحقيق أحلامهم وخدمة بلدهم.

آخر أعمال الفنان محمد صبحي

ويُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي كانت المسرحية الكوميدية الغنائية «فارس يكشف المستور» التي عُرضت عام 2024، وحققت نجاحًا واسعًا، حيث ناقشت قضايا سياسية واجتماعية مهمة بأسلوب فني ساخر وهادف، ودعت إلى مواجهة الاحتلال الأمريكي والصهيوني من خلال رسالة فكرية قوية.

المسرحية من تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، وشارك في بطولتها نخبة من الفنانين أبرزهم ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.