أسماء جلال تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة أسماء جلال تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما خطفت الأنظار في حفل افتتاج مهرجان ا لجونة السينمائي 2025، في دورته الثامنة.

وبمجرد وصولها إلى السجادة الحمراء، خطفت أسماء جلال الأنظار بإطلالتها الأنيقة، ومنحت الكاميرات قبلة عفوية أمام الحضور وعدسات المصورين، تعبيرًا عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث السينمائي الكبير.

إطلالة أسماء جلال

وظهرت أسماء جلال، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خطفت من خلالها الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانًا مستقيمًا باللون الفضي دون أكمام مرصعًا بأحجار الكريستال.

مهرجان الجونة 2025

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائى يكرم في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة «الإنجاز الإبداعي» تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.