فيلم "فيها إيه يعني" يتصدر إيرادات السينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "فيها إيه يعني" للنجم ماجد الكدواني الإيرادات وحقق المركز الأول في دور العرض السينمائية، وذلك بعد تحقيقة في عرضة أمس الأحد مليون و547 ألف جنيهًا.

قصة فيلم “فيها إيه يعني”



"فيها إيه يعني" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التي اعتاد تقديمها ماجد الكدواني، في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، لا سيما وأنه يُحقق فيها نجاحات كبيرة، وتحظى بثقة الجمهور.

أبطال وصناع فيلم “فيها إيه يعني”

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز محمد رشيدي، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.