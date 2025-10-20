نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. محطات فنية هامة في حياة محمد فوزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل محمد فوزي، لقد اشتهر فوزي بالصوت الكروان الذي لا يستطيع أحد أن يقلده، فهو شخص متعدد المواهب، وأول من استطاع غناء الأطفال، ولحن لكبار النجوم، ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى وفاته تقرير عن أبرز أعماله.

من هو محمد فوزي؟

محمد فوزى ممثل ومنتج وملحن فني اسمه الكامل هو محمد فوزي عبد العال الحو، اتولد فى فى قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور محافظة الغربيه فى 15 اغسطس 1918، وهو الابن الواحد والعشرون من أصل خمسة وعشرين ولد وبنت، منهم المطربتين هند علام وهدى سلطان.

بدايته الفنية





بدأت شهرته الفنية من خلال فيلم "سيف الجلاد "، وحصل على اول بطولة سينما من خلال فيلم " قبلة فى لبنان ".

غنى مع ليلى مراد فى السينما كانت منها اغنية "شحات الغرام" وأغنية " الحب طيار "، وأسس أول مصنع اسطوانات فى الشرق الأوسط (مصر فون)، وعمل بطولة أكتر من تلاتين فيلم سينما،وكان ملحن السلام الوطنى الجزايرى.

حفر محمد فوزي اسمه في الصخر، وسجل تاريخيه بكل دقة ومهارة وتفوق في الكثير من الأعمال من أين لك ده، دلوقتى سة ماما، المجنونة، ثورة المدينة، سيف الجلاد 1944، قبلة فى لبنان 1945 مع مديحه يسرى، مجد ودموع 1946 مع نور الهدى، بنت حظ 1948.

وقام بغناء ماما زمانها جاية للأطفال، وتعاون مع العديد من النجوم أبرزهم ليلى مراد.