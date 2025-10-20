نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. "قصة" و"الصدى "و "جرثومة الحرب" يفتتحون فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ضمن مهرجان دي-كاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في دورته الثالثة عشرة، بثلاثة عروض مميزة تجمع بين الرقص المعاصر والفنون الأدائية والتجريبية.

عرض "قصة"

يُفتتح الملتقى بعرض الرقص الوثائقي “قصة” للفنانة ليلى سليمان (مصر)، والذي يُعرض على مدار يومي 21 و22 أكتوبر في تمام السابعة مساءً بساحة روابط للفنون بوسط البلد.



تفاصيل عرض "قصة"

يُقدَّم العمل كرحلة إنسانية عميقة تستلهم فيها الفنانة تجربتها الشخصية في الولادة والفقد والتشافي، لتفتح باب النقاش حول موضوعات تظل غالبًا في الظل. تقول سليمان: “في عام 2021، حملتُ بشكل غير متوقع. أنجبتُ وفقدتُ طفلي في غضون أربعة أيام… وإيمانًا مني بأن المشاركة فعل تشافٍ، قررت أن أنقل قصتي إلى المسرح.”



على خشبة المسرح، تتجسد الحركة من خلال راقصة شرقية ترافقها أصوات وصور تستحضر مشاعر الأمومة والخصوبة والخسارة، ليصبح الجسد أداة للتعبير والتشافي.



صناع عرض "قصة"

العمل من فكرة وإخراج ليلى سليمان، موسيقى وتأليف صوتي نانسي منير، تصميم الديكور والفيديو بيسان الشريف، وتصميم الرقصات والأداء شيرين حجازي، إنتاج مشترك بين جامعة نيويورك بأبوظبي، والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وميزون دي لا كولتور دي لا سين سان دينيس (MC93)، ومهرجان الخريف في باريس، وشبيل آرت ميونخ، وسيزون ميديترانيه، بدعم من شركة المشرق للإنتاج (القاهرة) وليبرآرت (مونبلييه).

عرض "الصدي"

ويعقب العرض، في تمام التاسعة مساءً على مسرح الفلكي، عرض الرقص المعاصر “الصدى” للفنانة ناصرة بالعزة (الجزائر/فرنسا)، بمشاركة الممثلة فاليري دريفيل.

يستكشف العرض الجسد بوصفه وعاءً للخيال، حيث تمتزج الحركة بالكلمة في محاولة لفهم العلاقة بين التعبير الجسدي والنطق الداخلي، انطلقت فكرة العمل من لقاء الفنانتين في مركز الثقافة MC93، حيث جمعهما الشغف بالتفاعل الفني وكسر الحواجز بين المسرح والرقص.



صناع عرض “الصدي”

العمل من إخراج وأداء ناصرة بالعزة وفاليري دريفيل، وبدعم من مهرجان الخريف في باريس، ودي سينغل – حرم الفنون بأنتويرب، وشارلوروا دانس، وشايو المسرح الوطني، ومسرح فيدي-لوزان، وميل بلاتو/سي سي إن لا روشيل، تحظى الفرقة بدعم من المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية بمنطقة إيل-دو-فرانس ووزارة الثقافة والاتصال، ومن منطقة إيل-دو-فرانس ضمن برنامج الدعم الفني والثقافي الدائم.

عرض “جرثومة الحرب”

كما يُعرض في اليوم نفسه "جرثومة الحرب" للفنانة ياسمين فضة (فلسطين/المملكة المتحدة)، في مبنى الشوربجي – مدخل عبد الخالق ثروت، ويستمر حتى 26 أكتوبر، حيث يُعرض من الثلاثاء إلى الخميس من 6 حتى 10 مساءً، ومن الجمعة إلى الأحد من 2 حتى 10 مساءً.



يستند العمل إلى مزيج من السيرة الذاتية والبحث العلمي ليقدم تصورًا لمستقبل قريب يحتضر فيه العالم أمام مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، يأخذ العرض الجمهور إلى عام 2073، في عالم ما بعد “الصدع البيولوجي” الذي أصبحت فيه البكتيريا مقاومة لجميع العلاجات، لتقود الأحداث داخل “متحف الآثار الطبية” المستقبلي رحلة فكرية حول الكوارث البيولوجية الناتجة عن الحروب.



صناع “جرثومة الحرب”

العمل من تأليف ياسمين فضة ودان دافيس، وبمشاركة الدكتور عمر دويشي، وتصميم ديكور إيزوبل باور سميث، واستشارة تفاعلية وإخراج مسرحي رايان فان وينكل، يضم برنامج الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة 23 عرضًا فنيًا من 32 دولة، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، فلسطين، البحرين، لبنان، تونس، وألمانيا، ليقدم تجارب فنية تجمع بين المسرح والرقص والأداء الحي والفنون البصرية.

مهرجان دي كاف

يُذكر أن مهرجان دي كاف الذي انطلقت فعالياته في 1 أكتوبر ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، يقدّم أكثر من 34 عرضًا من الفنون الأدائية والميديا الحديثة والموسيقى، بمشاركة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.