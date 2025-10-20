نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة حلقة عزة سعيد.. إدوارد يكرم الفنان ضياء الميرغني في برنامج القاهرة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أزمة حلقة عزة سعيد .. إدوارد يكرم الفنان ضياء الميرغني في برنامج القاهرة اليوم

في إطار الاحتفاء بمشواره الفني الكبير، كرَّم النجم والإعلامي إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، الفنان القدير ضياء الميرغني خلال حلقة خاصة من برنامج القاهرة اليوم، وقد جاء التكريم تقديراً لعطائه الفني الممتد لعقود، وما قدمه من أعمال بارزة تركت أثراً واضحاً في وجدان الجمهور المصري والعربي.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء، عبّر ضياء الميرغني عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تمثل دعماً معنوياً كبيراً لأي فنان، كما كشف عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، موضحاً أن ظروفه الصحية وبعض العوامل الشخصية حالت دون استمراره في المشاركة بالأعمال الفنية خلال تلك المرحلة.

كما استعرض الميرغني عدداً من الكواليس الخاصة بمشواره الفني، متوقفاً عند محطاته المهمة مع كبار النجوم، وفي مقدمتهم الفنان الكبير عادل إمام، حيث أشار إلى أن العمل معه كان بمثابة مدرسة فنية حقيقية أكسبته خبرة كبيرة، إلى جانب كونه تجربة إنسانية وفنية لا تُنسى.

وعبر الميرغني عن رغبته في العودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى وذلك بعد فترة من الغياب، مؤكداً أن الفن يعتبر متنفسه الوحيد، نظراً إلى أنه المهنة الوحيدة التي عمل بها منذ صغره.

ويأتي تكريم إدوارد للفنان ضياء الميرغني، بعد الجدل الكبير الذي أثير حول الحلقة التي استضاف فيها الفنانة عزة سعيد، ضمن فقرة مبادرة القاهرة اليوم لتكريم كبار نجوم الفن، الذين غابوا عن الأضواء، والقاهرة اليوم إعداد شاهندة عز العرب ومصطفى عزت، وإخراج عبدالرحمن زهران.