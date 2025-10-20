نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني من جامعة المنصورة: الفن لا يُقاس بالشهرة بل بقدر ما يزرع في القلوب من أمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة مفعمة بالمشاعر والإنسانية، عبّر الفنان كريم الحسيني عن سعادته العميقة بزيارته إلى جامعة المنصورة وتحديدًا مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن تلك التجربة تركت بداخله أثرًا نفسيًا كبيرًا، وشحنته بطاقة إيجابية لا تُوصف.

وأوضح الحسيني أنه شعر منذ لحظة دخوله الجامعة بحفاوة الاستقبال وصدق المشاعر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أنه قضى قرابة خمس ساعات داخل الجامعة دون أن يشعر بالوقت، لما لقيه من حب وترحيب من الجميع، وعلى رأسهم السيد أ.د. شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وأ.د. محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ووجه الفنان الشكر الخاص للدكتورة نانيس البلتاجي، مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي القدرات، على مجهودها الكبير في دعم وتمكين ذوي الهمم، مشيدًا بالدور الإنساني للمركز في خلق بيئة تُقدّر الإنسان قبل أي شيء. كما شكر د. إبراهيم أبو زايد نائب مدير المركز، وأ.م.د محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، وأ. داليا خليفة مدير الإدارة الفنية لرعاية الطلاب، لما قدموه من دعم وتكريم يليق بقيمة الفن الإنساني.

كما لم ينسَ الحسيني توجيه شكره إلى صديقته سهيلة، التي وصفها بـ "مذيعة المستقبل"، على لفتتها الرقيقة بإهدائه باقة ورد خلال الاحتفال، معبرًا عن امتنانه لكل من أسهم في إنجاح تلك الزيارة التي وصفها بأنها “أقرب إلى القلب من أي تكريم آخر”.

وفي ختام كلمته، قال الحسيني:حين يجتمع الفن مع الإنسانية، تُضاء العتمة في القلوب، ويولد الأمل من جديد. هؤلاء الأبطال من ذوي القدرات الخاصة هم مصدر الإلهام الحقيقي، ومنهم نتعلم كيف نصنع الأثر بالفعل لا بالكلام.

