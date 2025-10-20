يسرا: يوسف شاهين أقنعني بالمشاركة في فيلم حدوتة مصرية ورفضت تغيير لون شعري في بداية الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل تحضيرها لفيلم "حدوتة مصرية" للمخرج الراحل يوسف شاهين، خلال ندوة أقيمت على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت يسرا أنها لم تفهم السيناريو في البداية، واعترضت على الدور، إلا أن يوسف شاهين استطاع إقناعها بالمشاركة.

و قالت يسرا إنها رفضت في البداية تغيير لون شعرها، لكنها وافقت في النهاية على طلب المخرج يوسف شاهين.

وأضافت أن علاقتها بيوسف شاهين بدأت تتطور بعد ذلك اللقاء، حيث حضر إلى منزلها بعد 3 أشهر من اللقاء الأول لاقناعها بالدور.

تشارك يسرا حاليًا في تصوير فيلم "الست لما"، ومن المقرر عرض الفيلم قريبًا. كما تنتظر عرض فيلم "بنات فاتن"، الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم باسم سمرة، هدى المفتي، وبسمة نبيل.