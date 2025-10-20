حصل على الدكتوراه في الموسيقى.. المطرب حسام حسني يستعيد ذكرياته مع صديقه الراحل علي حميدة

القاهرة - محمد ابراهيم - استرجع المطرب حسام حسني ذكرياته مع صديقه الراحل علي حميدة، مؤكد أنه لم يكن ليبي الجنسية بل كان مصري ومقيم في مرسى مطروح، مشيرًا إلى أنه حصل على الدكتوراه في الموسيقى.

وأوضح حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: كان بيحكيلي أنه عاوز ينقل الفن من مرسى مطروح إلى القاهرة والعالم، هو مصري تمامًا من مرسى مطروح وأغنية لولاكي كلمات وألحان ناس مصريين مش صناع ليبيا، ولأنه حامل للتراث فهو عرف يغنيها بالطريقة الحلوة دي.

وتابع حسام حسني، أن يحضر لألبوم جديد خلال الفترة الحالية وليس له علاقة بالدراما كون هناك مطربين أخرون يغنون ذلك اللون، والأغاني بها حالة عاطفية خاصة والمفرادات الجديدة وأتعاون مع الشاعر عنتر هلال، معقبًا: «الأبوم مفهوش أغاني درامية مش ناقص أنكد على الناس».



