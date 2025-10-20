نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “القادم هو الفتح”.. الموعد الرسمي لعرض مسلسل المؤسس أورهان ابن عثمان يكشف مفاجآت الموسم السابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوف أول ظهور لأورهان في قيامة عثمان.. موعد الحلقة 195 وتفاصيل البث

“القادم هو الفتح”.. الموعد الرسمي لعرض مسلسل المؤسس أورهان ابن عثمان يكشف مفاجآت الموسم السابع.. ينتظر عشّاق الدراما التاريخية التركية حول العالم عرض الموسم السابع من مسلسل “قيامة عثمان”، الذي يعود هذا العام بعنوان فرعي جديد هو “المؤسس أورهان”، في إشارة إلى انتقال الأحداث إلى مرحلة جديدة من تأسيس الدولة العثمانية.

ويُعتبر المسلسل من أهم الإنتاجات التركية التاريخية التي حظيت بجماهيرية ضخمة داخل تركيا وخارجها منذ انطلاق أول مواسمه، إذ يقدم مزيجًا من الأحداث الملحمية والمعارك التاريخية التي تُجسد قصة بناء واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ.

موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

أعلنت قناة ATV التركية أن الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان سيتم عرضها رسميًا يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا (السابعة بتوقيت القاهرة).

بينما سيُعرض المسلسل مترجمًا إلى العربية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 عبر عدد من المنصات الإلكترونية الشهيرة، مثل:

“قصة عشق، لاروزان، نور بلاي”، إلى جانب عرضه على قناة اليرموك الأردنية، ليتمكن الجمهور العربي من متابعة تفاصيل الأحداث أولًا بأول.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تُعد قناة دوت الخليج الجزائرية من أبرز القنوات التي تُبث المسلسل مترجمًا للعربية، ويمكن ضبط ترددها الجديد لعام 2025 كالتالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12034 أفقي (H) 27500 5/6 HD عرب سات 11034 عمودي (V) 27500 3/4 HD

طريقة تثبيت القناة



من جهاز الريموت كنترول، توجه إلى الإعدادات، اختر "التركيب اليدوي"، أضف التردد الجديد، حدد القمر الصناعي، ثم اضغط "بحث" وانتظر حتى تظهر القناة، وبعدها اضغط "حفظ".

نجاح عالمي مستمر للمسلسل

لم يقتصر نجاح “قيامة عثمان” على تركيا فقط، بل امتد إلى الشرق الأوسط، أوروبا، وآسيا، حيث يُعرض مترجمًا ومدبلجًا إلى أكثر من 20 لغة. كما يحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة على المنصات الرقمية، ليواصل تصدره قائمة الأعمال الأكثر متابعة في العالم العربي.

ويؤكد النقاد أن الموسم السابع سيشهد تحولًا محوريًا في الأحداث مع دخول شخصية “أورهان غازي” ابن المؤسس عثمان، والذي سيقود الدولة نحو مرحلة “الفتوحات الكبرى”، مما يزيد من تشويق المتابعين قبل انطلاق الحلقات الجديدة.