نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجع من جديد! موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع وظهور المؤسس أورهان رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “أورهان يتولى القيادة”.. مفاجآت قيامة عثمان الموسم 7 وموعد الحلقة الأولى

أعلنت قناة ATV التركية رسميًا عن عودة مسلسل قيامة عثمان بموسمه السابع، في خطوة ينتظرها ملايين المتابعين في تركيا والعالم العربي. المسلسل الذي رسّخ مكانته كأحد أنجح الإنتاجات التاريخية في الدراما التركية يعود هذا العام بعنوان جديد “المؤسس أورهان”، في إشارة واضحة إلى انتقال الأحداث من عهد المؤسس عثمان إلى مرحلة توسّع الدولة العثمانية بقيادة ابنه “أورهان غازي”.

ويُعتبر “قيامة عثمان” من أكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى العالم العربي، إذ يُعرض مترجمًا ومدبلجًا إلى أكثر من 20 لغة، ويُحقق نسب متابعة مرتفعة على المنصات الرقمية وقنوات البث الفضائي في الشرق الأوسط، ما يجعله من بين أكثر الأعمال تأثيرًا في الدراما التاريخية الحديثة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

كشفت القناة المنتجة أن الحلقة الأولى من الموسم السابع – رقم 195 – ستُعرض يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا (السابعة بتوقيت القاهرة) عبر شاشة قناة ATV.

أما النسخة المترجمة إلى العربية فسيتم عرضها يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على عدد من القنوات والمنصات الشهيرة مثل قناة اليرموك الأردنية، وقناة دوت الخليج الجزائرية، ومنصات “قصة عشق، لاروزان، نور بلاي”، ليتمكن الجمهور العربي من متابعة الأحداث بعد ساعات قليلة من بثها في تركيا.

تفاصيل تردد قناة دوت الخليج الجزائرية الناقلة للمسلسل

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12034 أفقي (H) 27500 5/6 HD عرب سات 11034 عمودي (V) 27500 3/4 HD

طريقة التثبيت:

ادخل إلى إعدادات جهاز الاستقبال، اختر “التركيب اليدوي”، أضف التردد، وحدد القمر الصناعي المناسب، ثم اضغط على “بحث”، وبعد ظهور القناة اضغط على “حفظ” لتثبيتها.

المؤسس أورهان.. مرحلة جديدة من الصراعات والفتوحات

الموسم السابع سيُركز على شخصية “أورهان بن عثمان”، الذي يبدأ رحلة جديدة من التوسّع وتأسيس المدن العثمانية الأولى. وتشير تسريبات من داخل فريق الإنتاج إلى أن الموسم الجديد سيشهد تحوّلات درامية كبيرة ومعارك ضخمة، إلى جانب انضمام وجوه جديدة من الممثلين الذين يجسدون شخصيات محورية في تاريخ الدولة العثمانية المبكر.

ويؤكد النقاد أن هذا الموسم قد يكون من أكثر المواسم تشويقًا وإنتاجًا على المستوى البصري والدرامي، نظرًا لاعتماد المسلسل على ميزانية ضخمة وتصوير خارجي واسع في مواقع تاريخية تركية تم ترميمها خصيصًا للعمل.

سر استمرار النجاح

على مدار ستة مواسم، استطاع مسلسل “قيامة عثمان” أن يحافظ على موقعه كأحد أكثر الأعمال متابعة في الشرق الأوسط بفضل الحبكة التاريخية القوية، الأداء التمثيلي العالي، والإخراج السينمائي الفريد، الذي جعل من القصة التاريخية القديمة ملحمة تلفزيونية معاصرة تُعرض لجيل جديد من المشاهدين.