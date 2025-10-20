نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. أنطلاق الملتقى الدول للفنون العربية المعاصرة ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف بمشاركة 23 عرضًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق الثلاثاء المقبل الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في دورته الثالثة عشرة، بمشاركة 23 عرضًا فنيًا من 32 دولة حول العالم، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، فلسطين، البحرين، لبنان، تونس، وألمانيا، إلى جانب دول أخرى، لتقدّم تجارب فنية متنوعة تجمع بين المسرح والرقص والأداء الحي والفنون البصرية.

تُفتتح فعاليات الملتقى بعرض الرقص الوثائقي “قصة” للفنانة ليلى سليمان (مصر) بساحة روابط للفنون، يليه عرض “الصدى” للفنانة ناصرة بالعزة (الجزائر/فرنسا) في اليوم نفسه على مسرح الفلكي. وفي اليوم الثاني، يُقدَّم العمل المسرحي “لورنس” للفنان مهند كريم كزار (الإمارات) في ذا فاكتوري، إلى جانب العرض المسرحي “بيروت Stop Calling” لفرقة زقاق (لبنان) بمسرح النهضة – مركز الجزويت الثقافي، بينما يُعرض العمل الوثائقي الموسيقي “درون: شهادات وموسيقى” للفنان أندريا عساف (سوريا/الولايات المتحدة الأمريكية) على مسرح الفلكي.

ويشهد اليوم الثالث عرض “غزة أيها الفرح” للفنانة هند جودة (فرنسا/المغرب/فلسطين) على مسرح الفلكي، كما يُعاد عرض “نور” للفنانة شيماء شكري (مصر/فلسطين) يوم 24 أكتوبر في المكان نفسه، إلى جانب عرض “كيلومترات من المقاومة” بالهنجر، والعرض المسرحي “صدى” للفنان أسامة حلمي (زؤز – مصر) بالمعهد الفرنسي، وعرض الرقص المعاصر “اتفاقية الاهتمام المتبادل” لثنائي الحركة سلمى سالم وسودهى لياو (مصر/سنغافورة) بساحة روابط للفنون.



وفي التوقيت ذاته، يُعرض عمل “الحزن يُخيّم عليّ” للفنان مايكل مكفوي (مصر/إيرلندا الشرقية) بساحة روابط أيضًا، بينما يُقدَّم عرض “الجسد السيمفوني” للفنان تشارلي خليل برنس (لبنان) على مسرح الفلكي.



ويُقام عرض “الظل الطويل لألويس برونر” لتجمع مقلوبة (فرنسا/ألمانيا/سوريا) يوم 25 أكتوبر بمركز الجزويت الثقافي، فيما يُقدَّم عرض الرقص “أحضان فارغة” للفنانين رمز صيام ونوّار سالم (فرنسا/فلسطين) يوم 26 أكتوبر بساحة روابط، إلى جانب عرض “يقظة” للفنان مؤمن نبيل (مصر) في التوقيت نفسه والمكان ذاته، وعرض “شِبر وقبضة” للفنان إسلام العربي (التشيك/مصر/ألمانيا) يوم 25 أكتوبر بساحة روابط للفنون.



كما يُعرض المشروع الفني “جرثومة الحرب” للفنانة ياسمين فضة (فلسطين/المملكة المتحدة) خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر بمبنى الشوربجي (مدخل عبد الخالق ثروت). ويُقدَّم عرض “صلح” للفنانة نانسي منير من 23 إلى 25 أكتوبر في استوديو تخشينة – معهد جوته البستان، بينما يُعرض مشروع “إنترفيرنس تونس” (تونس) خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر داخل سينما راديو. ويُختتم الملتقى بعرض “عيشوشة” للفنان خليل الهنتاتي (تونس) يوم 26 أكتوبر بالهنجر.

وفي سياق متصل، ينطلق يوم الخميس 23 أكتوبر البرنامج المهني لمهرجان دي-كاف تحت عنوان “ما بعد اللحظة: استدامة مستقبل المهرجانات في المنطقة العربية”، والذي يجمع نخبة من القيادات الثقافية ومديري المهرجانات وخبراء الفنون في المنطقة والعالم، لمناقشة مستقبل صناعة المهرجانات والفنون في العالم العربي.



يتضمن البرنامج، الممتد على مدار أربعة أيام (من 23 إلى 26 أكتوبر)، سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض المهنية والعروض التعريفية وجلسات العصف الذهني والعروض التقديمية للمشروعات الفنية الجديدة، تتناول موضوعات مثل: نماذج المهرجانات الناجحة، ودور المهرجانات في تشكيل هوية المكان، وتحوّلات التمويل، وأنماط المخاطر والمرونة في السياق الإقليمي والعالمي، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات فنية ومهرجانات من أكثر من عشر دول.



كما يشهد البرنامج عروضًا تقديمية لمبادرات مهنية بارزة مثل منصة وصل للفنون الأدائية، وبرنامج روابط من اتجاهات، وبرنامج القاهرة للفنون التقنية، بالإضافة إلى مشروعات تعاون بين المشرق للإنتاج ومؤسسات فنية من رواندا وإسبانيا.



ويُختتم البرنامج يوم الأحد 26 أكتوبر بحلقة نقاش بعنوان “هل لا يزال هناك متسع للفن في الفضاءات العامة؟”، يعقبها عروض لمشروعات المشاركين ضمن برنامج تدريبي بدعم أكاديمية MBC، يهدف إلى دعم وتدريب المواهب الشابة من السعودية في مجالات إدارة وتنظيم المهرجانات.

يُذكر أن مهرجان دي-كاف، الذي انطلقت فعالياته في 1 أكتوبر وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، يقدّم على مدار أيامه أكثر من 34 عرضًا من الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى، إلى جانب فعاليات خاصة، بمشاركة أكثر من 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.