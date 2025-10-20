نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسني: تامر حسني نجم موهوب والجمهور كان دايما يعتقد أننا أخوات بسبب تشابه اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المطرب حسام حسني، أن جيل التسعينات من المطربين متماسك للغاية، فهو جيل لن يتكرر وكان يكن كل الحب والتقدير لبعضه، مثل محمد محي وحميد الشاعري وعمرو دياب ولكن الأخير مشغول للغاية وأيضًا مصطفى قمر ومحمد فؤاد.



وتابع حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن حميد الشاعري دائمًا ما كان يقول لا بد أن ننجح يجب جميعًا كجيل ينجح دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن النجم تامر حسني واحد من أكثر الفنانين موهبة في جيله، معربًا عن فخره به واعتزازه بحملهما لنفس الاسم.

وأضاف: "تامر حسني نجم موهوب جدًا، وهو أخويا في الفن والعروبة، والناس زمان كانت بتفتكر إننا إخوات عشان الاسم، بس الحقيقة هو أخويا فعلًا بالمعنى الروحي وتامر دلوقتي من نجوم الطبقة الأولى، وأنا بتشرف إننا بنحمل نفس الاسم، لأنه فنان حقيقي وتعب علشان يوصل للمكانة دي وهو علم من إعلام مصر في الوطن العربي.



وأختتم: "إحنا جيل جينا بعد جيل قوي جدًا كان فيه عبد الحليم وغيرهم، وحميد الشاعري دايمًا بيقول مقولة مهمة: إحنا لازم ننجح كلنا سوا، وعشان كده بيتقال لحد دلوقتي أغاني التسعينيات.. وأنا فخور إني من الجيل ده".



