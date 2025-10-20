نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيلم الفلسطيني القصير نهاية يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وارسو السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفيلم الفلسطيني القصير نهاية للمخرج ورد كيّال بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة في عرضه العالمي الأول بالدورة الـ41 من مهرجان وارسو السينمائي، حيث أثر الجمهور ولجنة التحكيم سواء.



وأثناء استلامه الجائزة في وارسو، قال ورد كيال "شكرًا للجنة التحكيم، ربما انتهت الحرب في غزة، لكن الإبادة الجماعية لم تنتهِ لا تزال غزة تحت الحصار، المساعدات الإنسانية ممنوعة، لا طعام ولا ماء ولا مدارس ولا مستشفيات ولا منازل في غزة، سينام أهل غزة تحت المطر لثلاثين عامًا، وكلنا نعلم أن إسرائيل ستعود إلى الحرب، لهذا السبب يجب ألا نترك غزة وحدها في هذا الوقت. فلسطين حرة".



قصة الفيلم



الفيلم من بطولة الممثل الفلسطيني زياد بكري، وتدور أحداثه في ليلة عاصفة، حيث يمشي رجل في شوارع حيفا الخالية، محاولًا إشعال سيجارته دون جدوى، يفشل مرارًا بسبب الرياح والمطر، بعد عدة محاولات، يقترب منه شخص غريب ويعرض عليه المساعدة، يطرح الفيلم النقد والمراجعة للناس خارج غزة عن العجز والتقصير بحق أهل غزة، وقد تم تصوير الفيلم بلقطة واحدة متواصلة، مما يمثل تحديًا تقنيًا وإبداعيًا كبيرًا.



ابطال الفيلم



الفيلم من تأليف وإخراج ورد كيّال، وإنتاج دونا حوّا، وتصوير أشرف دواني، ومونتاج نور أبو كمال، وهندسة الصوت إلياس عبد المالك، وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.



مخرج سينمائي فلسطيني



ورد كيّال مخرج سينمائي فلسطيني، عُرض فيلمه القصير الأول "حمزة: أطارد شبحًا يطاردني" لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ثم خاض جولة سينمائية في مختلفة المهرجانات العالمية. يكتب كيال حاليًا فيلمه الروائي الطويل الأول، ويعمل على فيلمه القصير الثالث.