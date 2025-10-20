نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عملية جراحية معقدة.. أزمة جديدة تُعيد كريم مغاوري إلى العناية المركزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان الشاب كريم مغاوري قلق جمهوره ومحبيه بعد إعلانه عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخوله العناية المركزة للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية دقيقة في المعدة لم يمضِ على تعافيه منها وقت طويل.

أزمة جديدة تُعيد كريم مغاوري إلى العناية المركزة

وشارك كريم جمهوره تفاصيل حالته الصحية عبر منشور مؤثر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله والشكر لله، دخلت العناية المركزة للمرة التانية.. أحب أطمنكم إننا عدينا المرحلة الحرجة امبارح، وجارٍ المتابعة مع الدكاترة.. والله الشافي المعافي. كل الحبايب اللي بيتصلوا، أنا مش قادر أرد على المكالمات، لكن متابع الواتساب دايمًا.. جزاكم الله خيرًا."

أزمة صحية

وتعود بداية الأزمة إلى الفترة الماضية، حين خضع كريم لعملية جراحية معقدة تضمنت إصلاح فتق في الحجاب الحاجز وتسليك المعدة وقص جزء منها وتحويل المسار، وهي الجراحة التي استلزمت آنذاك بقاءه في العناية المركزة نتيجة هبوط حاد في نسب الصوديوم والماغنيسيوم.

وفور إعلان كريم عن أزمته الجديدة، انهالت عليه رسائل الدعم والدعاء من محبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين تمنوا له الشفاء العاجل وتمام العافية، مشيدين بروحه الإيجابية وصبره على محنته الصحية.

ويُذكر أن كريم مغاوري كان قد بدأ في استعادة نشاطه الفني تدريجيًا قبل تعرضه لهذه الوعكة، إلا أن حالته الأخيرة قد تتطلب فترة نقاهة جديدة قبل عودته للجمهور من جديد.

