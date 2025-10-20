ليلى علوي تسرق الأضواء بكلماتها المؤثرة عن يسرا في الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - في واحدة من أصدق لحظات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، تألقت النجمة ليلى علوي ليس فقط بإطلالتها، بل بكلماتها المؤثرة عن صديقتها المقربة يسرا، خلال الاحتفاء بمرور 50 عامًا على مشوارها الفني.

كلمات ليلى علوي المؤثرة عن يسرا

و قالت ليلى علوي في كلمتها أمام الحضور: "يسرا تستاهل كل الحب.. عندها قلب طيب ما يعرفوش الناس، بتعمل خير كتير في صمت، وبتصلي وتسبّح وقريبة جدًا من ربنا."

ليلى علوي تسرق الأضواء بكلماتها المؤثرة عن يسرا

وهزت كلمات ليلى القاعة تصفيقًا وتأثرًا، فيما بدت يسرا متأثرة بشدة وهي تبتسم وتدمع في الوقت نفسه، وسط أجواء مليئة بالمحبة والوفاء.

إحتفال الـ50 سنة

الاحتفالية التي حملت عنوان "50 سنة يسرا"، شهدت حضورًا لافتًا لنجوم الفن، من بينهم إلهام شاهين، هالة صدقي، هاني رمزي وزوجته، شيماء سيف، رشا بن معاوية، أشرف عبد الباقي وزوجته، المخرج هاني خليفة، وليد الحلفاوي، حسن أبو الروس، وعدد كبير من الوجوه اللامعة.

وفور دخول يسرا قاعة الندوة، استقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق، وتقدّم الفنان أحمد مالك ليقبّل يدها في لفتة مؤثرة نالت إعجاب الجميع، فيما كانت ليلى علوي وإلهام شاهين أول من احتضنها بحرارة.

وخلال الأمسية، نظّم المهرجان احتفالًا كبيرًا تكريمًا ليسرا ومسيرتها التي تجاوزت نصف قرن من العطاء الفني، حضره مايا دياب، درة، خالد سليم، ماجد المصري، بشرى، بوسي شلبي، إلى جانب نجيب وسميح ساويرس مؤسسي المهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي.