نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. علي الحجار يشعل ليالي الأوبرا في مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لاستقبال أمسية فنية من العيار الثقيل، يحييها النجم الكبير علي الحجار بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وذلك في التاسعة مساء الأربعاء المقبل على مسرح النافورة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ويقدّم الحجار خلال الحفل باقة من أجمل وأشهر أغنياته التي شكّلت جزءًا من وجدان الجمهور المصري والعربي، إلى جانب مجموعة من روائع زمن الفن الجميل التي يعيد تقديمها بروحه المميزة وصوته الدافئ.

ويسبق فقرة الحجار فاصل غنائي يُحييه عدد من نجوم الأوبرا المصرية، وهم نهى حافظ، نهاد فتحي، رحاب عمر، ومحمد الطوخي، ليمنحوا الجمهور جرعة طربية ثرية تمهد للأمسية المنتظرة.

ويواصل مهرجان الموسيقى العربية لياليه الناجحة وسط أجواء من السمو الفني والثراء الإبداعي، مؤكدًا دور دار الأوبرا كمنارة للفن الراقي التي تحافظ على التراث الموسيقي العربي وتجدده بروح عصرية تُلهم الأجيال الجديدة.

ويأتي حفل الحجار بعد سلسلة من أعماله الغنائية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، من بينها أغنيته الأخيرة "بخاف من عيد ميلادي"، التي قدّمها على طريقة الفيديو كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتتناول الأغنية رحلة الإنسان في مواجهة مرور الزمن، من الطفولة حتى الشيخوخة، بين الأحلام المفقودة وحنين البدايات، في تأمل إنساني عميق يمزج بين الواقع والشجن.

كما طرح مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان "أنا دمي حر.. أنا مصراوي" من كلمات محمد حارس وألحان ممدوح صلاح وتوزيع وليد مصطفى، قدّم من خلالها لوحة موسيقية تعبّر عن الانتماء والفخر بالهوية المصرية، مصحوبة بلقطات تستعرض جمال مصر وشخصياتها المؤثرة في مختلف المجالات.