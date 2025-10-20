نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سهرة" أغنية جديدة لـ نسمة محجوب باللهجة المغربية والكليب بالـ AI في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نسمة محجوب تطرح أغنية مغربية بعنوان "سهرة" والكليب بالـ Ai

طرحت الفنانة نسمة محجوب أحدث أغنياتها بعنوان "سهرة" علي موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات ليلي بن سالم والحان محمد المرابط وتوزيع يونس جحفاوي ومكس وماستر ماهر صلاح.

اغنيه نسمة محجوب الجديده

"سهرة" هي أغنية مغربية للفنانة نسمة محجوب قدمتها علي طريقة الفيديو كليب باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، مع تقديم نوع مزيكا مختلف يتناسب مع اللهجة المغربية التي أتقنت الغناء بها خلال الأغنية.

تقول كلمات الأغنية:



تعالى جنبي جنبي

على شانك ندير سهرة

وليك نغني نغني

نعزفلك ناي وجيتاره

تعالى جنبي جنبي

على شانك ندير سهرة

وليك نغني نغني

نعزفلك ناي وجيتاره

يمالي عيني

انت يا الغالي

حبك خلاني

نسهر الليالي

تعالى جنبي جنبي

على شانك ندير سهرة

وليك نغني نغني

نعزفلك ناي وجيتاره

فيا كيشوف كيشوف

وانا نشوفه غير صابرة

شكله مكسوف مكسوف

نتسنى منه غير هدرة

فيا كيشوف كيشوف

وانا نشوفه غير صابرة

شكله مكسوف مكسوف

نتسنى منه غير هدرة

يمالي عيني

انت يا الغالي

حبك خلاني

نسهر الليالي

تعالى جنبي جنبي

على شانك ندير سهرة

وليك نغني نغني

نعزفلك ناي وجيتاره

قلبه يخبي يخبي

وانا في حاله محتارة

زادوا دقات قلبي

نتسنى منه إشارة

قلبه يخبي يخبي

وانا في حاله محتارة

زادوا دقات قلبي

نتسنى منه إشارة

يمالي عيني

انت يا الغالي

حبك خلاني

نسهر الليالي

علشانك ندير سهرة

نعزفلك ناى وجيتاره

تعالى جنبي جنبي

على شانك ندير سهرة

وليك نغني نغني

نعزفلك ناي وجيتاره

تعالى جنبي جنبي

على شانك ندير سهرة

وليك نغني نغني

نعزفلك ناي وجيتاره

اخر اعمال نسمة محجوب

بذكر أن الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخرًا، البوم " UNPLUGGED" يحتوى على مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية وهى "عابر سبيل"، و"خصوصًا راجل"، و"كل شمس وليها ضل"، و"يا غاوى هروب"، و"كفاية"، كما أغنية "حبى ليك" والتي قدمتها تتر مسلسل ليالي أوجيني، وتشكيلة من أغنياتها منها، انا موجود، علمت العالم، وجوه، على طبيعتى، مفيش حكاية حب صدفة.

وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، فى فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".