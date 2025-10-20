مدين يحتفل بنجاح ألحانه مع نجوم العرب ويقدّم حفله الأول بتقنية الذكاء الاصطناعي

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة فنية غير مسبوقة، قدّم الفنان والملحن مدين حفله الأول بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، ليحتفل من خلاله بنجاح ألحانه التي تصدّرت موسم الصيف وتغنّى بها كبار نجوم الوطن العربي، من بينهم تامر حسني، رامي صبري، آمال ماهر، أصالة، وأحمد سعد.

الحفل الذي طرحه مدين على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، استعرض فيه مجموعة من أبرز أعماله التي أحبها الجمهور، في تجربة موسيقية مبتكرة جمعت بين الفن والإبداع التكنولوجي، وقدّمها مدين بروح جديدة جمعت بين الإحساس والجرأة الفنية.

وشارك مدين جمهوره على إنستجرام مقطعًا من الحفل، وكتب معلّقًا: "دلوقتي تقدروا تشوفوا الحفلة كاملة على اليوتيوب.. لجزء من أعمالي في الصيف اللي عجبتكوا وحبيتوها، ودي أول مفاجأة وعدتكم بيها ولسه مفاجآتي ماخلصتش".

ويُعد مدين واحدًا من أبرز صنّاع الموسيقى في العالم العربي، إذ قدّم خلال مشواره عدد كبير من الألحان الناجحة التي شكّلت محطات مهمة في مسيرة كبار الفنانين، وحققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.



تميّزت ألحانه بقدرتها على المزج بين الإحساس والحداثة، ما جعله يُلقّب بين جمهوره بـ “ملحن الإحساس” وصاحب البصمة الخاصة في الموسيقى العربية الحديثة.

ويُعتبر هذا الحفل خطوة جديدة في مشواره الفني، حيث يثبت مدين مجددًا أنه فنان شامل لا يكتفي بالتلحين فقط، بل يمتلك رؤية موسيقية متجددة تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتضعه في مقدمة روّاد التجديد الموسيقي في العالم العربي.

وأكد مدين أن هذه التجربة هي مجرد بداية لسلسلة مفاجآت فنية وتقنية سيكشف عنها قريبًا، ضمن مشروعه الموسيقي القادم.