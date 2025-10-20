ناهد السباعي تكسر قواعد الموضة في الجونة بـ "بيجامة سماوي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة ناهد السباعي أجواء مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، بعدما ظهرت بإطلالة غير مألوفة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر تريند جوجل في ساعات قليلة.

ناهد السباعي تكسر قواعد الموضة في الجونة ببيجامة سماوي

فقد اختارت ناهد إطلالة جريئة ومريحة في آنٍ واحد، حيث ارتدت بيجامة مخططة باللون السماوي خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من المهرجان، لتضفي لمسة من العفوية والأناقة على السجادة الحمراء. وظهرت بشعر منسدل طبيعي ومكياج ناعم أبرز ملامحها الهادئة وجمالها الطبيعي.

وبينما أشاد البعض بجرأتها وخروجها عن النمط المعتاد في إطلالات المهرجان، رأى آخرون أن ناهد قدمت رسالة واضحة بأن الثقة والبساطة هما سر الأناقة الحقيقية.

ابطال فيلم “السادة الأفاضل”

ويأتي ظهور ناهد السباعي اللافت قبل أيام من طرح أحدث أفلامها "السادة الأفاضل" في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري، والذي يشاركها بطولته عدد من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أشرف عبد الباقي، وهنادي مهنا، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وعبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي خلال ليلة واحدة تجمع بين عائلتين من الريف والقاهرة، حيث تتصاعد الأحداث بشكل مكثف ومليء بالمفاجآت حتى النهاية.

