نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تسمم في شهر العسل".. هشام جمال وليلى زاهر يرويان أصعب 24 ساعة في حياتهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر الأضواء وتصدرا التريند بعد حلولهما ضيفين على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، حيث كشفا لأول مرة تفاصيل موقف مرعب تعرضا له في ثالث أيام شهر العسل، لم يعرف عنه أحد من العائلة أو الأصدقاء حتى الآن.

وبوجه مزيج بين الجدية والضحك، قال هشام جمال: "أقسم بالله محدش من أهلنا ولا أصحابنا يعرف اللي حصل، كنا مش عايزين نخض حد، بس اللي حصل كان مرعب بجد!"

وحكى هشام أنهما كانا يتجولان سويًا وتناولا الطعام من مطعم قريب من الفندق مرتين، لكن الوجبة الثانية كانت بداية الكارثة، قائلا: "أنا أكلت 3 أرباع الساندويتش وليلى ربع، ورجعنا الأوتيل الساعة 1 بالليل. بعدها ليلى نامت فجأة، وأنا بدأت أحس بوجع في بطني مش طبيعي، زي السكاكين!"

وتابع قائلًا: "كنت بين خيارين.. يا أنزل لوحدي المستشفى وأسيبها نايمة، يا أصحيها ونعمل دوشة.. الحمد لله إنّي ما نزلتش، لأن هي كمان كانت تعبانة بنفس الدرجة!"

وأوضح أنهما توجها بعدها إلى مستشفى في أمريكا، وهناك اكتشف الأطباء أنهما أُصيبا بتسمم غذائي، مضيفًا ضاحكًا: "المستشفى كانت فاضية بس الناس هناك باردة جدًا! أنا بموت وهي بتجري تخلص الورق، لحد ما أدونا دواء وبدأنا نتحسن."

ورغم حالتهما الصحية الصعبة، قرر الثنائي مغادرة المستشفى والعودة سريعًا للحاق برحلتهما، قائلا: "كان عندنا طيارة بعد ساعات، جمعنا شنطنا وإحنا بنموت وتوجهنا للمطار، لحقنا الطيارة قبل الإقلاع بـ10 دقايق بالضبط!"

وفي ختام حديثه، علق هشام على فكرة الحسد بابتسامة: "ناس كتير قالت خدوا بالكم من الحسد، بس أنا شايف إن في ناس بتدعيلنا من قلبها، والدعوات دي بتشيل الشر.. الحمد لله ربنا سترها."