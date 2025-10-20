6 نوفمبر.. أنغام تتألق على مسرح أبو بكر سالم بالإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود النجمة الكبيرة أنغام إلى جمهورها بحفل استثنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، لتقف مجددًا على مسرح أبو بكر سالم الذي اعتادت التألق عليه، وذلك يوم 6 نوفمبر المقبل، بقيادة المايسترو هاني فرحات.



موعد الحفل

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل يوم 22 أكتوبر في الثامنة مساءً، وسط توقعات بنفادها سريعًا نظرًا لشوق جمهورها العريض في السعودية والوطن العربي.

سلسلة حفلات انغام

ويأتي هذا الحفل المرتقب ضمن خطة أنغام للعودة القوية إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب، حيث تواصل سلسلة حفلاتها الناجحة في عدة عواصم عربية وعالمية، فقد أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا في قطر تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وقدّمت خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل انغام في باريس

كما تستعد أنغام للسفر إلى فرنسا لإحياء حفل غنائي ضخم في قصر المؤتمرات بباريس يوم 2 نوفمبر المقبل، في ليلة ينتظرها عشاقها هناك بشغف.

آخر أعمال انغام

وعلى الصعيد الفني، كانت أنغام قد طرحت أحدث أغنياتها بعنوان «سيبتلي قلبي» عقب تعافيها وعودتها من رحلة علاجها، لتتصدر فور صدورها قائمة Top 10 على «يوتيوب»، محققة انتشارًا واسعًا.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، وجيتار مصطفى أصلان.

آخر حفلات انغام

جدير بالذكر أن أنغام كانت قد خطفت الأنظار بحفل تاريخي في قاعة رويال ألبرت هول بلندن، لتصبح أول فنانة مصرية تقف على هذا المسرح العريق الذي غنّى عليه من قبل عبد الحليم حافظ وعدد من كبار نجوم الوطن العربي، منهم نانسي عجرم وكاظم الساهر.

وقد جاء هذا الحفل بمثابة انطلاقة جديدة لأنغام بعد أزمتها الصحية، ورافقتها فيه أوركسترا ضخمة بقيادة هاني فرحات، في ليلة فنية خالدة عُرضت على قناة MBC ونالت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.