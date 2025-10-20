نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني أغنيات الهنولدية لاروسي باللهجة المصرية بتوقيع لبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم تاني اغنيات النجمة الهولنديه لاروسي باللهجة المصرية والاغنية ذات طابع مختلف من حيث طريقة التصوير واستخدام ال Animation والديكور ليعكس اجواء الاغنية.

وجاءت الاغنية بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الكليب بعنوان كوبرا وهي من اشعار ايهاب عبد العظيم والحان kp ولاروسي وdubshakes



أماكن تصوير الكليب

وتم تصوير الكليب بالكامل في بيروت وتنطلق اليوم علي جميع المنصات العربية والمصرية والعالمية وقد قام بتصميم ملابس الكليب الاستايلست وسام يوسف من ڤيرو.

اول اغنيات لاروسي باللهجة المصرية



يذكر ان اول اغنيات لاروسي باللهجة المصرية كانت اغنية رقصة رقصة والتي تعاونت فيها مع المطرب والملحن محمد قماح كما إنه ا تستعد خلال الفترة المقبلة لتحضير ثالث اغنياتها باللهجة المصرية والتي سيتم تصويرها في مصر بالتعاون مع طاقم عمل مصري من المتخصصين، كما تحمل الفترة المقبلة العديد من المفاجأت علي الصعيد الفني بالتعاون مع

مدين وزعيم والمطرب والملحن محمد قماح وآخرين.