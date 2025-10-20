فن ومشاهير

ثاني أغنيات الهنولدية لاروسي باللهجة المصرية بتوقيع لبناني

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم تاني اغنيات النجمة الهولنديه لاروسي باللهجة المصرية والاغنية ذات طابع مختلف من حيث طريقة التصوير واستخدام ال Animation والديكور ليعكس اجواء الاغنية.

ba473bca0b.jpg

ثاني اغنيات الهنولديه لاروسي باللهجة المصرية بتوقيع لبناني

وجاءت الاغنية بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الكليب بعنوان كوبرا وهي من اشعار ايهاب عبد العظيم والحان kp ولاروسي وdubshakes 
 

أماكن تصوير الكليب 

وتم تصوير الكليب بالكامل في بيروت وتنطلق اليوم علي جميع المنصات العربية والمصرية والعالمية وقد قام بتصميم ملابس الكليب الاستايلست وسام يوسف من ڤيرو. 

bdee98cd62.jpg

اول اغنيات لاروسي باللهجة المصرية 
 

يذكر ان اول اغنيات لاروسي باللهجة المصرية كانت اغنية رقصة رقصة والتي تعاونت فيها مع المطرب والملحن محمد قماح كما إنه ا تستعد خلال الفترة المقبلة لتحضير ثالث اغنياتها باللهجة المصرية والتي سيتم تصويرها في مصر بالتعاون مع طاقم عمل مصري من المتخصصين، كما تحمل الفترة المقبلة العديد من المفاجأت علي الصعيد الفني بالتعاون مع
مدين وزعيم والمطرب والملحن محمد قماح وآخرين.

