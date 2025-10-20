نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل استثنائي يجمع تامر عاشور وآدم بالكويت 28 نوفمبر في الارينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات “موسم الكويت الغنائي” في نسخته الثالثة يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر المقبل، بحفل جماهيري ضخم يجمع الفنان اللبناني آدم والنجم المصري تامر عاشور على مسرح الأرينا كويت، في أمسية استثنائية ينتظرها عشاق الفن الراقي والطرب

ويأتي حفل تامر عاشور وآدم من إنتاج وتنظيم “PACHA GROUP” الرائدة في صناعة الترفيه في الكويت، والتي أكدت أن انطلاق الموسم هذا العام يأتي برؤية متجددة تهدف إلى دعم قطاعي السياحة والترفيه في دولة الكويت، من خلال تقديم فعاليات نوعية تسهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للفنون والأنشطة الثقافية المتميزة.

وأكد المنتج حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الحفل سيكون بمواصفات إنتاجية عالمية من حيث الإخراج والمؤثرات البصرية والصوتية، ليمنح الجمهور تجربة فنية متكاملة تعكس روح “موسم الكويت” لهذا العام بما يحمله من تنوع في المحتوى الفني والترفيهي.

يُذكر أن، موسم الكويت في دورته الثالثة سيشهد سلسلة من الحفلات والفعاليات الكبرى التي تجمع نخبة من نجوم الغناء والترفيه في الوطن العربي، استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققه الموسم في نسختيه السابقتين، وترسيخًا لمكانة الكويت على خريطة الفعاليات الإقليمية الرائدة.