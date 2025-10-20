نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا: فخورة بابنتي مايا في أولى تجاربها الإخراجية برمضان المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، والذي تتولى إخراجه ابنتها مايا في أولى تجاربها الإخراجية.

وقالت روجينا في تصريحاتها مع منصة one take على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي: "الشعور غريب جدًا، فيه سعادة وقلق وألم في نفس الوقت. أنا فاكراها وهي صغيرة كانت بتيجي معايا مواقع التصوير وتقعد تتفرج، ودلوقتي بقت هي اللي ورا الكاميرا بتقولي (أكشن) وبتوجّهني، وده بالنسبالي نجاح كبير ليا كأم، لأنه نتيجة تعبي وتربيتي واستثماري الحقيقي."

روجينا تعلق علي حب الناس لزوجها أشرف زكي

وعن كيف رأت حب الناس لزوجها الدكتور أشرف زكي وخاصة بعد إعلانه ترك منصبه نقيب المهن التمثيلية، قالت: "أشرف حبيب الناس كلها، لأنه بيحب الناس فعلًا، الخدمة العامة في دمه وبيحب زملاؤه جدًا، وعشان كده الحب اللي بياخده منهم طبيعي لأنه دايمًا بيبادر بالحب والعطاء."