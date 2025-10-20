بعد نجاح مينى ألبوم "باب وخبط".. ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "I love you moot"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم ساموزين فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

و أغنية "I love you moot" من كلمات قصى باسل، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.



ميني ألبوم سامو زين

وتأتي أغنية "I love you moot" بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم الذى طرحه سامو بعنوان "باب وخبط"، وضم 4 أغنيات متنوعة، كانت الأولى بعنوان "باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان "ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، والرابعة بعنوان "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجه، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم.

تقول كلمات أغنية "I love you moot"

I miss you moot

يا بعد عمري

ذابحني الشوگ لكن ما تدري

احبك مو بإيديا حن عليا

مهما عني تبعد غلطك هي هي

I miss you moot

يا بعد عمري

ذابحني الشوگ لكن ما تدري

احبك مو بإيديا حن عليا

مهما عني تبعد غلطك هي هي

احبك حب ما حبه بشر

افكر بيك باللحظة شهر

بغيابك انا حاير نومي طاير

رغم البية صاير غلاتك هي هي



I Love you moot

انا احبك واحلى مكان بالدنيا گلبك

احبك مو بإيديا حن عليا

مهما عني تبعد غلاتك هي هي

لو فيك اموت لو اموت فيك

بالحالتين ميت عليك

بغيابك انا حاير نومي طاير

رغم البية صاير غلاتك هي هي



يا نقطة ضعفي يا اغلى من العمر

و الوحيد اللي گدر يشغل بالي

يا اغلى غالي

و يا ويلي حالي

حبيبي وجهك هذا