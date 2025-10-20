قناة شرم الفضائية تُشعل موسم السياحة ببرنامج "فوكس".. مغامرة شبابية لاكتشاف أجمل مناطق مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت قناة شرم الفضائية برنامجها الجديد "فوكس"، وهو برنامج سياحي ترفيهي شبابي يُسلّط الضوء على أجمل المقاصد السياحية في مصر، في تجربة مميزة تمزج بين المغامرة والمتعة والاكتشاف.

ويُقدّم البرنامج فريق من الوجوه الإعلامية الشابة: عبد الله، سعد، مصطفى محفوظ، تمارا الروسية، ودنيا، حيث يتميّز كل منهم برؤية مختلفة وأسلوب خاص في تقديم المحتوى، ليعكس البرنامج تنوّعًا في الشكل والمضمون يجذب مختلف فئات المشاهدين.

ويهدف "فوكس" إلى إبراز جمال مصر الطبيعي والسياحي والثقافي، من خلال جولات تبدأ بمدينة شرم الشيخ كأولى المحطات، مرورًا بمعالم البحر الأحمر والصحراء والوديان ورحلات السفاري والغوص، وصولًا إلى أشهر المقاصد السياحية التي تستقطب الزائرين من شتى أنحاء العالم.

وأكد فريق العمل أنّ البرنامج يقدّم صورة حقيقية عن مصر كما لم تُرَ من قبل، حيث يبتعد عن النمطية ويعتمد على التجربة الواقعية والمغامرة المباشرة من قلب الحدث، رافعًا شعار:

"فوكس… نسلّط الضوء على كل جميل في مصر."

ومن المقرّر عرض البرنامج بداية شهر نوفمبر عبر شاشة قناة شرم الفضائية، ضمن خطة القناة لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتسويق المقاصد المصرية عالميًا بصورة عصرية تليق بمكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.