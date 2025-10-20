محمد رمضان يشعل الحماس ببوستر "أسد"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجم محمد رمضان مواقع التواصل بعد طرح الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد "أسد"، والذي خطف الأنظار بتصميمه القوي وأجوائه التاريخية المهيبة، في تمهيد لعمل ضخم يُنتظر أن يكون من أبرز أفلام العام.

ويُعد فيلم "أسد" أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، ويضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

البوستر جاء بطابع ملحمي يجسد روح البطولة والعنفوان، حيث ظهر رمضان في هيئة “علي الفارسي”، الشخصية التي يتقمصها في العمل، وهو مقاتل يقود الزنوج في ثورة تاريخية ضد الجيش العباسي عام 1280، في حقبة المماليك، ليعيد للأذهان ملامح الأفلام التاريخية الكبرى.

من جانبه، أعلن محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن وصوله إلى الجونة لانطلاق الحملة الدعائية للفيلم، قائلًا: "وصلت الجونة ومتحمس أحضر معاكم الليلة مؤتمر فيلم أسد اللي هنشوف فيه الإعلان الرسمي الأول وبداية انطلاق الحملة الدعائية للفيلم من مهرجان الجونة للعالم كله بإذن الله.. ثقة في الله ينال رضاكم واحترامكم وإدهاشكم".

الفيلم يُصنف ضمن الأعمال التاريخية الملحمية التي تُعيد رسم ملامح العصور الإسلامية، وسط توقعات بأن يكون “أسد” نقطة تحول جديدة في مسيرة محمد رمضان السينمائية.