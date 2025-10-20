نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه الدسوقي لـ لميس الحديدي عن دوره في " السادة الافاضل ":كنت أتمنى أن أعمل مع كريم الشناوي ومصطفى صقر فتحققت الامنية في عمل واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان طه الدسوقي، في معرض تعليقه على الفيلم الذي يشارك في بطولته "السادة الأفاضل"، إنه كان يتمنى منذ فترة طويلة أن يجمعه عمل مع الكاتب مصطفى صقر، وكذلك المخرج كريم الشناوي.

تصريحات طه الدسوقي للميس الحديدي عن دوره في " السادة الافاضل "

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بحب كوميدي مصطفى صقر ومحمد عز، لأنهم زي الكومبو مع بعض، وهما من كتاب الكوميديا الشاطرين جدًا، ومن أشطر الكتاب في مصر. وكان نفسي أشتغل مع المخرج كريم الشناوي على حدة، لكن فيلم السادة الأفاضل جمع الأمنيتين في عمل واحد."



حب طه الدسوقي لـ كريم الشناوي

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما سر السحر في المخرج كريم الشناوي الذي يستطيع إقناع هذا الكم الكبير من النجوم بالمشاركة في عمل حتى لو بأدوار قصيرة؟قال: "اللي شدني للفيلم أنه عمل جماعي حقيقي، وليس مجرد قصة فرد أو صعود نجم بعينه، كل الشخصيات في الفيلم عبارة عن حلقات تكمل العقد اللي الناس هتدخل تتفرج عليه، وكل شخصية دورها مهم، وعدم وجود أي شخصية من الشخصيات يؤثر على القصة، والحدوتة مش هتمشي لقدام. وأنا بحب النوعية دي من الأفلام لما يكون فيها قصة متشابكة، وكل شخصية مهمة، وده شدني ككتابة في الفيلم."

وأشاد بالمخرج كريم الشناوي قائلًا: "الشناوي مخرج بيحب الممثلين جدًا، فبيعرف يوظف كل ممثل في مكانه ويحسسه بأهمية وقيمة ما يفعله، وبيخلي الواحد وهو شغال يحس بالفخر أنه جزء من العمل."