أشرف عبد الباقي عن دوره في فيلم " السادة الافاضل ": كريم الشناوي ساعدني في إبراز اللوك في العمل

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أشرف عبد الباقي على دوره في فيلم "السادة الأفاضل" قائلًا: "الفيلم عندما يعرض على أي حد ويقرأه سيشعر أنه ليس عملًا عاديًا، فيه كمية شخصيات متشابكة مع بعض بشكل رهيب، ومحدش هيحس إن حد هيختفي."



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"التضفيرة داخل العمل بالنسبة لشخصيات الفيلم صعبة جدًا، وهناك عدد كبير من النجوم، وأزاي كلهم موجودين بالفعل، ومكتوب بشياكة أوي، والعلاقات بتتربط إزاي حتى نهاية العمل — وده قليل جدًا إننا نلاقيه ككتابة."

أشرف عبد الباقي: "الشخصية تستحق إن الواحد يحلق لها!"



وعن اللوك الذي ظهر به في دوره بالفيلم قال: "الموضوع ده شغل الناس، أنا فعلًا حلقت شعري من المنتصف وطولت الجانبين مع اللحية، فبقى مدي شكل جديد ومعملتوش قبل كده، والمخرج كريم الشناوي ساعدني في إبراز جوانب الشخصية، إزاي يتكلم ويتحرك ويتصرف. والصراحة المخرج خلانا نحس إن كل دور في الفيلم هو الأهم على الإطلاق."

أكمل ضاحكًا: "الشخصية تستحق إن الواحد يحلق لها!".



وعن إشادة نجوم العمل بحرصة على تقديم طعام الإفطار لهم يوميًا أثناء التصوير قال عبد الباقي: "ساندوتشات خفيفة كده."



ليرد الفنان طه الدسوقي ممازحًا: "كل يوم الصبح صينية كبيرة فيها جبنة رومي، وجبنة بيضا بالجرجير والخس ومعصور عليها ليمونة، بالإضافة لحلاوة بالموز والقشطة والعسل."لتعلق لميس الحديدي ضاحكة: "ده سكلانس؟!"