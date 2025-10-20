نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد السباعي للميس الحديدي عن دورها في فيلم " السادة الافاضل ": عمر أهمية الدور ما كانت بحجمه المهم التأثير والفيلم قصة متشابكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة ناهد السباعي على دورها في فيلم "السادة الأفاضل" قائلة: "العمل جماعي، ومهما زادت مساحة الأدوار أو قلت، الحكاية كلها متشابكة مع بعض صح."



ناهد السباعي تعلق على دورها في فيلم “السادة الأفاضل”

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"عمر أهمية الدور ما كانت بمساحته، لكن بقيمته. الفيلم مش لفنان بعينه، لكنه عمل جماعي متميز، عبارة عن مجموعة من الفنانين متقابلين في عمل، وكل واحد ليه تأثير، ولو ماكنتش هأثر ماكنتش شاركت، فالدور مش بحجمه لكن بقدر تأثيره في تضفيرة العمل."



أمنية ناهد السباعي

وتابعت قائلة: "من ضمن أمنياتي اللي تحققت في فيلم "السادة الأفاضل" هو إني أشتغل مع المخرج كريم الشناوي، لأنه بيحب الممثل وبيخليه يحس إن دوره أهم دور. أنا ماحستش إن دوري صغير أو كبير، لأن الفيلم أحداثه بتجري في وقت قصير جدًا، وبتدور في مكان واحد، فبالتالي مافيش حد دوره صغير أو كبير، لأن الأحداث كلها بتحصل في يوم واحد."



وأكملت: "الناس كلها بتشارك وبتسلم لبعض، ومن أصعب أيام التصوير إننا كنا كلنا بنستلم من بعض ونسلم لبعض، حد داخل وحد خارج."



مزحة ناهد السباعي

وأضافت ممازحة: "كنت سعيدة بكمية الفنانين، كانت هيصة! دخلنا البروفة وشوفنا بعض، جالنا حالة انبهار وكنا بنقول لبعض: إيه ده! إنت معانا؟ إحنا مع بعض!"

وعن مشهد الخناقة الكبيرة قالت السباعي ضاحكة: "أنا اللي اتضربت في الخناقة مش العكس!"