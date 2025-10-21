نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت المنتجة آلاء الغزالي ما أشيع مؤخرًا حول وقوع خلافات مع المخرجة ياسمين أحمد كمال، مخرجة مسلسل "ورد"، الذي يتم التحضير لها حاليًا وتقوم ببطولته هنا الزاهد.

وقالت آلاء الغزالي في تصريحات صحفية أنها فوجئت بانتشار بعض الأخبار حول وجود خلافات بينها وبين مخرجة العمل، مما أدى إلى توقف تصوير المسلسل، وهو الامر الذي لم يحدث، حيث ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، ومن المفترض أن ينطلق تصوير العمل منتصف شهر نوفمبر المقبل.

تحضيرات مسلسل “ورد”

وأضافت آلاء أن علاقتها بفريق عمل المسلسل تسودها الود والتقدير، ويجتمعون سويًا بشكل مستمر للإتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بالمسلسل قبل البدء في تصويره، لذلك شعرت بحالة من الإستغراب بعد انتشار تلك الشائعات، ولا تعلم السبب في ذلك.

مسلسل "ورد" من بطولة هنا الزاهد وهالة صدقي وباسم سمرة وعدد من النجوم وهو من تأليف أحمد عادل وإنتاج شركة Iconic Production، للمنتجة آلاء الغزالي.