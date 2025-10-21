نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل: لن أشارك في الموسم الرمضاني المقبل حتى أتفرغ للسينما وعندي ثلاث أفلام مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أمينة خليل أنها قررت عدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، قائلة: "مش هشتغل في السباق الرمضاني للدراما علشان أتفرغ أكتر للسينما، خصوصًا إن عندي ثلاثة أفلام شغالة فيهم حاليًا."



وعن مدى تأثرها بمسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في رمضان الماضي والأثر الذي تركه عليها، قالت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"المسلسل أثر فيّ جدًا، ولأول مرة أحس بكمية التأثير اللي عملها فيَّ دور، وهو أكتر دور صعب عملته في حياتي كلها."

أمينة خليل: شخصية "نيلي" في " لام شمسية تاثرت بها كثيرًا وعالجت نفسي بالديتوكس جسديًا وعاطفيًا



وأضافت: "فاكرة آخر يوم تصوير، بعد ما خلصنا ورجعت البيت، حصل لي إحساس غريب جدًا. بصيت في المرايا، وللحظة مكنتش عارفة أمينة راحت فين. فضلت شهر بحاول أرجع لنفسي، وأفكرني بالحاجات اللي بحبها، وبدأت أعمل ديتوكس جسدي وعاطفي وكل حاجة، وأقعد وقت طويل مع أهلي علشان أحس بالأمان وسطهم. كنت محتاجة أفرغ كل طاقة المسلسل اللي شلتها، لأنها كانت طاقة شخصية (نيلي) مش طاقتي أنا."

واختتمت مازحة: "كان لازم أخرج بسرعة علشان أتجوز!"