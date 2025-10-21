نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر السعيد لـ "دوت الخليج": "غرفة التحقيق" أول مسلسل ميكرو دراما في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار السعي الدائم لتقديم الجديد والمبتكر في عالم الدراما، يستعد الفنان عمر السعيد لطرح مسلسله الجديد "غرفة التحقيق"، والذي يمثل تجربة فريدة في مجال الميكرو دراما، ويُعد الأول من نوعه في الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع المخرج عمرو قورة.

وفي تصريح خاص لـ “دوت الخليج” قال عمر السعيد: “ أستعد حاليًا لتحضيرات مسلسل جديد بعنوان 'غرفة التحقيق' من إخراج الأستاذ عمرو قورة وإنتاج الأستاذ هشام سليمان. يعد هذا العمل الأول من نوعه في الوطن العربي في مجال الميكرو دراما، حيث تتكون كل حلقة من دقيقتين".

وتابع عمر:"المسلسل سيكون مكونًا من 5 أجزاء، وسنبدأ بتصوير الجزء الأول الذي سيشمل نحو 40 حلقة، وسيتم عرض الحلقات على منصة إلكترونية، بالإضافة إلى نشر الحلقات الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة”.

وكان قد فاز فيلم المنبر الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بجائزة أفضل فيلم متوسطي طويل، وأعلنت عن الجائزة الفنانة سوزان نجم الدين، واستلم الجائزة الفنان عمر السعيد، والمخرج أحمد عبد العال.

ووجه الفنان عمر السعيد الشكر لشيخ الازهر، بعد نجاح فيلم المنبر، حيث أن العمل يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في خدمة الوطن والإنسانية، وليس فقط كونه مؤسسة دينية، حيث قال: "أود أن أقول لكل من لم يشاهد الفيلم أنه يتحدث عن دور الأزهر في مصر كوطن، وليس فقط كمؤسسة دينية، نريد أن نشكر العديد من الأشخاص، خاصةً شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لدوره الكبير في إنجاح هذا العمل".

وأكمل: "خلال تصوير الفيلم، واجهنا تفاصيل كثيرة، وكانوا يقفون معنا لحظة بلحظة. لقد تعلمت من خلال هذا العمل أن الأزهر لا يخدم الدين الإسلامي فقط، بل يخدم الإنسانية بشكل عام، وهذا شئ مهم جدًا، وشكرًا".