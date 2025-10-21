بعد 6 أيام من عرضه.. "أوسكار عودة الماموث " ينتزع صدارة الإيرادات

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في إعتلاء صدارة شباك التذاكر مساء أمس الأثنين، متفوقًا للمرة الأولى على فيلم "فيها إيه يعني"، بعدما حقق إيرادات بلغت مليونًا و359 ألف و801 جنيها و12 آلاف و397 تذكرة، ليحتل المركز الأول في الايرادات وعدد التذاكر المباعة.

وارتفعت حصيلة الفيلم الكلية خلال ستة أيام عرض فقط إلى نحو 10 ملايين ونصف، في مؤشر واضح على الإقبال الجماهيري الكبير الذي يحظى به العمل منذ انطلاق عرضه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرة والدراما، حيث يستعيد أحد العلماء مشروعًا علميًا سريًا لإحياء المخلوقات المنقرضة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة بعد عودة "الماموث" إلى الحياة في ظروف غير متوقعة، ما يضع الأبطال أمام تحديات علمية وإنسانية ضخمة.

تجربة بصرية فريدة بتوقيع هشام الرشيدي

ويُعد الفيلم تجربة بصرية استثنائية في السينما المصرية، إذ تم تنفيذ المؤثرات البصرية والجرافيك بالكامل داخل مصر باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد متقدمة، ما جعله يُصنف كأحد أكثر الأفلام تطورًا من حيث الصورة والخدع البصرية خلال السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن فيلم "أوسكار: عودة الماموث" من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للإنتاج الفني" ومحمد طنطاوي "تريند"، وفكرة كريم هشام وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت ومحمود عبدالمغني وأحمد البايض والطفلة ليا سويدان إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.