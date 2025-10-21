وليد منصور يطمئن الجمهور: "تامر حسني بخير.. وحفل جامعة بدر في موعده"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد منظم الحفلات الشهير وليد منصور أن الفنان تامر حسني بصحة جيدة، وأن حفله المنتظر في جامعة بدر سيقام في موعده المحدد يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، نافيا بذلك ما تردد من شائعات حول إمكانية تأجيل الحفل بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه تامر مصابا.

وكان الفيديو الذي نشره الفنان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قد أثار قلق عدد كبير من طلاب الجامعة، الذين تساءلوا عبر مواقع التواصل عن مصير الحفل عقب إصابته المفاجئة.

وفي تصريح خاص، أوضح وليد منصور أن "تامر بخير والحفل قائم في موعده، ونطمئن كل جمهور النجم الكبير"، مؤكدا أن الاستعدادات تجرى حاليا على قدم وساق من حيث تجهيزات المسرح والصوت والإضاءة والمؤثرات البصرية، لضمان تقديم عرض استثنائي يليق بالجمهور.

وتظهر الصورة المرفقة الفنان تامر حسني بصحبة منظم الحفل وليد منصور، خلال كواليس الاتفاق على الحفل في منزل النجم، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التحضيرات النهائية للحدث المنتظر داخل جامعة بدر بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا طلابيا كبيرا ضمن فعاليات Welcome Party التي تنظمها جامعة بدر بالقاهرة احتفالا بانطلاق العام الدراسي الجديد، وسط أجواء موسيقية مميزة يقدمها نجم الجيل تامر حسني.

يعتبر هذا الحفل هو عودة الفنان تامر حسني للتعاون مرة أخري مع منظم الحفلات والمنتج وليد منصور بعد غياب قد طال انتظاره .