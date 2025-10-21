نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر السعيد لـ "دوت الخليج": "المنبر" غير نظرتي للأزهر الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمر السعيد عن تأثير فيلم "المنبر" على نظرته لدور الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الفيلم كشف له عن دور الأزهر الحقيقي كمؤسسة إنسانية وليست فقط دينية، وذلك بعد فوز الفيلم خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ41.

وعلق عمر السعيد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج" عن دور الازهر قائلًا: "لقد تغيرت نظرتي للأزهر الشريف بشكل كبير بعد مشاهدتي للفيلم. كنت أعتقد أن الأزهر مجرد مؤسسة دينية عادية، ولكنني اكتشفت أنه أكثر من ذلك بكثير. الأهم من ذلك، أنني رأيته كمؤسسة إنسانية تعمل على مساعدة الجميع دون تمييز".

وتابع عمر قائلًا: "عندما يقف الأزهر في وجه الأحداث الكبيرة مثل الثورات، فإنه لا يفعل ذلك من أجل فئة معينة، بل من أجل مصر وشعبها ككل، مسلمين ومسيحيين، دون استثناء".



تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

يشارك في فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.