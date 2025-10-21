خاص|"أحمد عبد العال يصوّر عظمة الأزهر".. عمر السعيد يكشف كواليس فيلم المنبر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان عمر السعيد عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد عبد العال من خلال فيلم "المنبر"، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم متوسطي طويل في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41، بإشادة من النجوم والنقاد.

تحدث عمر السعيد خلال تصريح خاص لـ "دوت الخليج" عن علاقته بالمخرج أحمد عبد العال التي ظهرت خلال مهرجان الإسكندرية كحب وصداقة، قائلًا: "أنا ممتن جدًا للعمل مع الأستاذ أحمد عبد العال، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها معه."

وأضاف: "فقد بدأنا العمل معًا عندما كان مساعد مخرج في مسلسل 'أسود فاتح' مع الأستاذ كريم العدل والفنانة هيفاء وهبي. وعندما أصبح مخرجًا، كانت تجربة ممتعة للغاية بالنسبة لي، وسعدت بها".

التحديات أثناء التصوير

وكشف عمر السعيد عن التحديات التي واجهتهم قائلًا: "كانت التحديات في تصوير الفيلم تكمن في أننا لم نكن نصور كل يوم، حيث تم تصوير الفيلم في أيام قليلة بعد شهور من التحضير، كنا نقوم ببروفات على الملابس والحركات، ثم نذهب في يوم التصوير."



وعن التصوير في الأماكن الأثرية، قال عمر السعيد: "كما أننا كنا نصور في أماكن أثرية كثيرة، مما يتطلب منا الحذر حتى لا نحدث أي مشاكل أو نلحق الضرر بالآثار، وعندما صورنا في مكتب شيخ الأزهر في المشيخة نفسها، كان من الضروري أن نكون هادئين ومؤدبين، ونتحدث بصوت منخفض حتى لا نحدث أي مشاكل".

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

يشارك في فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.