الرياض - كتبت رنا صلاح - في أول ظهور إعلامي لهما بعد الزفاف، كشف الفنان هشام جمال وزوجته ليلى أحمد زاهر تفاصيل مؤثرة عن قصة ارتباطهما وحفل زفافهما الذي اتسم بالبساطة والرقي، وغلبت عليه مشاعر الحب والوفاء.

هشام جمال وليلى زاهر يكشفان كواليس قصة الحب والزفاف

وخلال لقائهما في برنامج "صاحبة السعادة"، تحدث هشام جمال عن تأجيل خطوبته قبل موعدها بـ48 ساعة بسبب وفاة أربعة من المنتجين المقربين منه، مؤكدًا أن أسرة ليلى تعاملت مع الموقف بنبل كبير.

من جانبها، قالت ليلى إن تأجيل الحفل كان قرارًا طبيعيًا احترامًا للموقف، مشيرة إلى أنها لم تصدق لحظة عقد القران من شدة التأثر.

ووصف هشام ليلة الزفاف بأنها هادئة وبسيطة، تعكس شخصيتهما، مؤكدًا أن ليلى لم تطلب شيئًا سوى أن يكون عقد القران في يوم مستقل، فيما تولى هو جميع التحضيرات.

أما ليلى، فأوضحت أنها تركت التفاصيل لهشام، وكانت سعيدة لأن كل شيء خرج من قلبه، مشيرة إلى أن المكان الذي اختاره في سقارة كان مختلفًا وجميلًا.

ومن اللحظات المؤثرة، دعوة هشام للكابتن محمود الخطيب ليكون شاهدًا على عقد القران، معتبرًا إياه بمثابة أب ثانٍ له، فيما حضر أيضًا الكابتن أسامة حسني وسط أجواء من المودة والتقدير.

وغنى هشام أغنية "فستانك الأبيض" التي قدمها في الزفاف بصوت حسين الجسمي، موضحًا أنها تحمل تفاصيل من علاقتهما، وتسببت في بكاء ليلى من شدة التأثر، خاصة بعد أغنية "بنت أبويا".

وتحدث هشام عن العلاقة الخاصة التي تربط الجمهور بليلى منذ طفولتها، مشيرًا إلى أن الناس يشعرون بالمسؤولية تجاهها، ويحبون العلاقات التي تسير في إطار محترم وواضح.

أما فستان الزفاف، فكشفت ليلى أنها اختارته منذ سنوات، وعندما حان الموعد أحضره هشام لها فورًا، مؤكدة أن ميولها للبساطة والهدوء انعكست على كل تفاصيل الحفل.

وفي ختام اللقاء، عبّر هشام عن سعادته بزواجه من ليلى، قائلًا: "ما زلت غير مصدق أنني تزوجت ليلى أحمد زاهر"، مؤكدًا أن النية الطيبة والبساطة هما سر نجاح الزفاف، لأن كل شيء خرج من القلب فلامس قلوب الجميع.