نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يفتح قلبه على إنستجرام ويحتفل بعيد ميلاد زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر مجموعة صور له برفقة زوجته هبة فرغلي على حسابه الرسمي على إنستجرام، احتفالًا بعيد ميلادها، ليصبح حديث الجمهور ويتصدر التريند فورًا.

في تعليق مؤثر ومليء بالحب، وصف مصطفى كامل زوجته بأنها “شريكة الفرح والجرح والنجاح والكفاح”، وكتب: «تمر بنا الأيام ويمضي قطار العمر، ولا أنسى أصدق وأجمل وأرقى محطات حياتي يوم اللقاء بها… صديقتي وابنتي وحبيبتي وزوجتي هبة فرغلي، اليوم عيد ميلادها».

ولم يكتفِ بالكلمات الرومانسية، بل دعا الله أن يحفظها له ولأولادهما ولحفيدتهما غالية، وأن يجازيها عن كل ما قدمته من حب وتضحيات وإخلاص، مؤكدًا أنها صنعت منه ومن عائلته أسرة متماسكة تخاف الله وتحمده في السراء والضراء.

وختم مصطفى تعليقاته بروح مرحة تظهر جانبه العفوي بعيدًا عن الدراما: «وخارج نطاق الدراما بتعمل أكل يا خرابي! كل سنة وإنتي طيبة يا ست الستات، يا تاج راسي وزينة حياتي، عقبال 100 سنة وإنتي بخير وسعادة وستر، وتفضلي منوّرة حياتنا كلها، بحبك يا أغلى وأعز الناس».

على الصعيد الفني، يواصل مصطفى كامل نشاطه الموسيقي بعد طرح ألبومه الجديد «قولولي مبروك»، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين مثل أحمد المالكي، مودي نبيل، مدين، ومنعم. كما شملت أعمال التوزيع الموسيقي أسماء بارزة مثل توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس، فيما أشرف على التسجيل والميكساج مهندسو صوت محترفون مثل أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.

