أشرف عبدالباقي يواصل نشاطه الفني بين الدراما والسينما ويعد الجمهور بمفاجأة جديدة في 2026

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان الكبير أشرف عبدالباقي للعودة إلى السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا في مسلسل "ولد وبنت وشايب"، الذي تصدّر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch It منذ عرض أولى حلقاته، محققًا تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مسلسل "ولد وبنت وشايب"

وجسد أشرف عبدالباقي في المسلسل شخصية رجل مسن متقاعد يعيش وحيدًا، لتبدأ حياته في التغير بعد سلسلة من المواقف الدرامية والإنسانية، بينما تلعب الفنانة انتصار دور خادمته التي تشاركه تفاصيل يومه بطريقة طريفة ومؤثرة.

والمسلسل مكون من 10 حلقات فقط، ويُعد أول تجربة إخراجية لابنته زينة عبدالباقي في عالم الدراما، يشارك في بطولة العمل كل من ليلى زاهر، مروان المسلماني، نبيل عيسى، وانتصار، وهو من تأليف محمد بركات، وسيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي.

مشروع جديد في رمضان 2026

بالتوازي مع النجاح الكبير للمسلسل، أعلن عبدالباقي عن توقيعه رسميًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان "على ضهر راجل"، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج مها سليم.

ويُجسد عبدالباقي خلال الأحداث شخصية رجل وحيد يبحث عن عائلته، بينما يظهر المطرب كزبرة بشخصية شاب فقير يدعى "الورداني" يسعى وراء حلم الثراء السريع، المسلسل يتألف من 10 حلقات ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد خلال الموسم الرمضاني المقبل.

عمل سينمائي جديد

ولم تتوقف نشاطات أشرف عبدالباقي عند الدراما فقط، إذ يشارك أيضًا في فيلم "كان يا ما كان" إلى جانب الفنان نور النبوي، الفيلم تدور أحداثه في مدينة الأقصر، ويؤدي خلاله نور النبوي دور مرشد سياحي، بينما يشارك في البطولة كل من ياسمينا العبد وآخرين، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي.